Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu kişiler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, 17.00 sıralarında Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu iki kişi kavga etti. Kavgada bir kişi tabancayla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANI BULUP ÖLDÜRDÜLER

Olay sonrasında polis çalışma başlatırken yaralanan kişinin yakınları, bir süre sonra buldukları saldırganı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde saldırıya uğrayan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.