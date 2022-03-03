18 gözaltı 29 tutuklama

Adana'da, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevlerde bulunduğu, sohbet toplantısı organize ettiği ve ardışık aramalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri aktif sağlık memuru, biri ihraç polis, biri ihraç doktor, 3'ü öğretmen, 4'ü de özel sektör çalışanı 10 şüpheliden 8'i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tekirdağ
'daki soruşturmada da ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şu anda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir
'de, emniyet veya polis okulu mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve mahrem imamlarla sohbetlere katıldıkları, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğu görevden uzaklaştırılmış polis 71 şüpheliden 17'si tutuklandı. İzmir
'de de "himmet" topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.