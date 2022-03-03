Açık alanda maskesiz dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, salgın kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyle:
MÜCADELE ARTIK AŞIYLA:
Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken, Kovid-19 ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir.
5 YENİ DÜZENLEME:
Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil. Yeni dönemde HES
uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu
uygulaması yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ:
Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.
AŞIMIZA SAHİP ÇIKALIM:
Sahaya verdiğimiz TURKOVAC
sayısı 1 milyonu geçti. 2 ay sonra aylık 1-1.5 milyon üretime geçmiş olacağız. TURKOVAC'ı biz bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Aile hekimleri dahil olmak üzere bütün hastanelerde TURKOVAC aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5-6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz.
KAPALI ALANLARDA MASKE KURALI:
(Toplu taşımada maske devam edecek mi?) Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.
MOLNUPİRAVİR BÜTÜN İLLERE DAĞITILDI:
Şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmesi. Bundan sonraki dönemde bu gruba verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek üzere Bilim Kurulu yeni karar almadı. Bu ilacın hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30 azalttığını biliyoruz. ABD
'de 770 dolar gibi bir fiyattan uygulanırken Türkiye
'de 70'de 1 oranı maliyete indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da bütün illere dağıtmış olduk.
HEYECAN DUYMAMIZ GEREKİYOR:
(TURKOVAC eleştirilerine) Klinik çalışmaların durdurulması söz konusu değil. Türkiye'nin 50 yıl sonra hücreden aşı üretme başarısından heyecan duymamız gerekirken, bilim insanlarının "Biz de başardık" demelerini beklerken, doğrusu üzülüyorum. Bilim insanlarının bizim vatandaşlarımızı motive etme sorumluluğu gerekmez mi?
YENİ TURKOVAC ÇALIŞMASI:
(5-12 yaş arası aşı) TURKOVAC için böyle bir çalışmayı başlattık.
56 BİN 780 YENİ VAKA, 189 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 68 bin 268 oldu. ANKARA