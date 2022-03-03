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Giriş Tarihi: 3.3.2022 13:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Bu gayreti gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü fitneye ve iftiraya rağmen, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı" dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların otobüsten çekilen görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Bu gayreti gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü fitneye ve iftiraya rağmen, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca Kırım Tatarlarıyla da yakından ilgili olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı
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