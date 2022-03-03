Arkadaşını askere gönderirken drift attı! 9 bin lira ceza yedi, ehliyetinden ve aracından oldu

Esenyurt
'ta arkadaşlarını askere uğurlarken konvoy yapıp yol kapatan grubun içerisinden biri o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerin yayılmasıyla harekete geçen Sivil Trafik Ekipleri görüntülerde drift atan o sürücüyü gözaltına aldı.
9 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücü Eren D. 'a 2918 saylı K.T.K'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi - DRİFT-) maddesinden 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.
60 GÜN MEN EDİLDİ
Eren D. 'ın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak geri alınmış, 58 BE 099 plakalı araç ise 2 ay süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Eren D. isimli şahıs TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.