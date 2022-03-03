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Giriş Tarihi: 3.3.2022 10:09

Arkadaşını askere gönderirken drift attı! 9 bin lira ceza yedi, ehliyetinden ve aracından oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaşını askere gönderirken drift attı! 9 bin lira ceza yedi, ehliyetinden ve aracından oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir grup, asker konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Konvoyda bir kişi aracıyla drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda asker adayı da havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin yayılmasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drift yapan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücü Eren D.’ye 9 bin lira ceza kesilirken aracı 60 gün trafikten men edildi.

Esenyurt'ta arkadaşlarını askere uğurlarken konvoy yapıp yol kapatan grubun içerisinden biri o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerin yayılmasıyla harekete geçen Sivil Trafik Ekipleri görüntülerde drift atan o sürücüyü gözaltına aldı.

9 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücü Eren D. 'a 2918 saylı K.T.K'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi - DRİFT-) maddesinden 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

60 GÜN MEN EDİLDİ
Eren D. 'ın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak geri alınmış, 58 BE 099 plakalı araç ise 2 ay süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Eren D. isimli şahıs TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Arkadaşını askere gönderirken drift attı! 9 bin lira ceza yedi, ehliyetinden ve aracından oldu
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