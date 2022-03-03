Bağok Dağı’nda “Eren Kış-20” operasyonu

PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül
'ün adının verildiği "Eren-Kış" operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mardin
kırsalında başlatılan "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan" operasyonu kapsamında, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve barınaklar imha edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı
'na bağlı özel eğitimli komandolar, zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilirken, komandolar stratejik noktalara helikopterle indirme yaptı. İHA'ların da (İnsansız Hava Aracı
) destek verdiği operasyonda, komandolar bölgeyi didik didik kontrol ediyor. Mardin'in Nusaybin
ve Midyat
ilçeleri arasındaki Bagok Dağı'nda 2015 yılındaki çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Hakan Öcalan'ın isminin verildiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 38 tim ve 571 personel görev alıyor. Bu arada, Şırnak
'ta dün başlatılan "Eren Kış-28 Şırnak- Gabar Dağı
Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu"nda görev alan 648 güvenlik görevlisi karla kaplı bölgeyi didik didik kontrol ediyor. Komandolar, Gabar Dağı'nda tespit ettiği sığınakları imha etti.