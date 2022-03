Bosna Hersek’in 30’uncu Bağımsızlık Yıldönümü Fatih’te kutlandı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğindeki programa, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, birçok sivil toplum kurumu temsilcisi ile Türk ve Boşnak vatandaşlar katıldı.





BOSNA HALKININ HER ZAMAN YANINDAYIZ



Saygı duruşu ile başlayan programda, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek'in milli marşı okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in 30. bağımsızlık yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını belirtti. Başkan Turan konuşmasının devamında; "İnsanlık tarihinin en utanç verici, en vahşi hadiselerinden biri olan Srebrenica ve Jepa soykırımlarında çocuk, kadın, yaşlı, düşkün demeden acımasızsa katledilen masum Bosnalıları ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Duruşu ve yaşayışıyla bir ahlak abidesi olmuş, aynı zamanda İslam dünyasının yetiştirdiği yüz akı ve en önemli münevverlerden olan Aliya İzzetbegoviç'i saygı ve özlemle anıyorum. Onun ve arkadaşlarının haklı mücadelesiyle Bosna Hersek bağımsızlığına kavuştu. Bu süreçte tüm Türkiye birlik olarak tek vücut Bosna halkının yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bosna Hersek halkının geçmişte maruz kaldığı onca adaletsizlik ve hukuksuzluğa rağmen komşularıyla barış ve huzur içinde bir arada yaşamak için gösterdikleri özveri takdire şayandır. Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, yurtiçinden ve yurtdışından programımıza teşrif eden herkesi muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz; "İlk akademik yazılarını Bosna Hersek üzerine yazan bir tarihçi olarak hep şunu söylerim; Saraybosna İstanbul, İstanbul Saraybosna'dır ve her iki şehrin kaderi birbirine ayrılmaz bir bağ ile bağlıdır. Bu bağı koparmaya yönelik her adım hainliktir" ifadelerini kullandı.





ÜLKEMİZE YILMADAN DESTEK VEREN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM



Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç; "Bu gecede emeği geçen Fatih Belediyesi'ne ve Preporod Boşnak Kültür Birliği'ne şükranlarımı sunarım. Son 30 yıldır muazzam fedakârlık azim ve ısrarlı gayretlerini esirgemeyen bugün burada aramızda bulunan ve bulunmayan Türkiye'deki dostlarımıza bu vesileyle teşekkür ederim. Ülkemiz sizlerin de çabaları sayesinde bugün dimdik ayakta durmaktadır. Ülkemize ve bölgemize durmadan yorulmadan destek veren, barış ve refahın artmasında büyük katkıları olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin her metrekaresinde bulunan samimi Bosna Hersek dostlarına ve Türk kardeşlerimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Program Boşnak toplumunun kültürel ve tarihi sorumluluklarına bir asırdan fazladır tanıklık eden Boşnakların gururu nadide kurumlardan biri olan Preporod Boşnak Kültür Birliği'nin konser, şiir dinletisi ve dans gösterileriyle devam etti.