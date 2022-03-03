CHP’li belediye ile mülteci karşıtı kuruluş arasında ortaklık

GOAL, Türkiye'de hızla büyüyen ve sınır ötesine yönelik yardım faaliyetlerinde de bulunan İrlanda merkezli bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarını yürütüyor. GOAL, Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mültecilere yönelik yardımsever, tüm dünyada takdir edilen uygulama ve politikalarını, milyarlarca dolarlık insani yardımlarını görmezden gelerek, hazırladıkları bir belgesel ile Türkiye'deki mültecilerin insani olmayan koşullarda yaşadıkları izlenimini ısrarla yaymaya çalışıyor. GOAL, bu tutumuyla Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü Suriyeli Mültecilere yönelik misafirperver ve cömert politikalarını bir anlamda karalamaya ve Türkiye'nin göç politikası imajını zedelemeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Adana Büyükşehir Belediyesi ise, 14 Ocak 2021'de yayınlanan Belediye Meclis kararına göre, uluslararası arenada yalan yanlış görüntülerle ve kısa filmlerle Türkiye'nin imajını zedelemeye çalışan GOAL ile birlikte 6 milyon dolarlık ortak bir program yürütüyor.

SABAH'ın ulaştığı Belediye Meclis kararında, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının görev alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mevsimlik ve çok yıllık bitkilerin üretilmesi amacıyla mülteci Kadınlar ile Türk vatandaşı kadınların üretimde yer alacağı Yeşil (Green) adlı "Teknolojik Akıllı Sera ve Açık Alanda Dış Mekan Süs Bitkisi Üreticiliği" projesinin GOAL tarafından onaylandığına ve 6 milyon Amerikan Doları hibe sağlandığına değinildi.

Mülteci karşıtlığı politikasıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri göndermeye yönelik açıklamaları ve tutumları varken, böyle bir projeye Türkiye'yi karalayan projelerin sahibi GOAL ile imza atan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tutumu parti içerisindeki mülteci politikasının çelişkili olduğunu ortaya koyuyor.