CHP’nin kadrolaşma itirafı tepki çekti! ’İYİ Parti ile aramızda hallediyoruz’

CHP Antalya İl Başkanı Cengiz, konuşmasında, "Benden daha fazla adam alacaksın diye bir sıkıntı yoktur. Kısaca özetleyeyim Büyükşehir Belediyemiz 655 kişilik bir ilana çıktı. 7'nci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yoktur. Emekli olan, istifa eden ya da vefat edenlerin yerine, boşalan kadrolara ilana çıkıyorsun. Başvuran kişi sayısı 20 bin kişi ancak burada bizim kontenjanımız açısından bir sıkıntı yoktur. Belediye Başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabii ki burada İYİ Parti'nin de var, belediye başkanının, meclis üyelerin de var partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız, dövüşümüz yok" diye konuştu.