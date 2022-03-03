Devlet Bahçeli MHP grubunda konuşuyor

DAHA KAR TEMİZLİĞİ YAPAMAYANLAR, HÜKÜMETE KARA ÇALMA DERDİNDE

Türkiye Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş. Uyarılarını yeri ve zamanında yapmıştır. Zillet ittifakı ise vatandaşlarımızı büyük bir özveriyle savaş bölgesinden ülkeye getiren hükümete kara çalanlar İstanbul'a kar yağdığında iki sokağı temizlemekten aciz kaldığını unutmuştur.

S-400 DÜŞMAN NEREDEYSE ORAYA DÖNECEK

S-400 ihtiyaç halinde kullanılacak bir sistemdir. Kime karşı kullanılacak diyorlar. YPG bize mi saldıracak diyen Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Tehdit nereden geliyorsa, düşman neredeyse s-400 oraya dönecektir.

MONTRÖ KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN TUTUMU BERRAKTIR

Muhalefetin Montrö hatırlatması tuzaktır. Türkiye'nin Montrö konusundaki tutum ve tavrı berraktır. Ahlaksız, mesnetsiz ve ahlaken çarpık eleştiriler sorumlu muhalefet anlayışıyla da çelişmektedir.

Ukrayna'da son seçimin galibi ve mağlubu (muhalefeti) birlikte çelik yelek giyerek ülkesini savunurken Zillet ittifakı neredeyse ülkesini sırtından hançerleyecektir.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİLERİ GÜÇSÜZ TÜRKİYE'NİN BELGESİDİR

Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi bir kağıt parçasından ibarettir ve Türkiye'nin güçsüzleştirilmesinin belgesidir.

NEREDEYSE HANÇERLEYECEKLER!28 Şubat bildirisi zayıf ve istikrarsız hükümet sistemine Türkiye'yi teslim etme girişimidir. Cumhurbaşkanlığı güçlü hükümet sistemiyle 15 Temmuz girişimini başından savmış, Irak, Libya ve Karabağ sorunlarının üstesinten gelinmiştir. Dünyayı kasıp kavuran pandemiyle etkili bir mücadele verilmiştir. Zayıf sisteme geri dönmeyi istemek tarihin akışını çevirme girişimidir ve sonuçsuz kalacağı kesindir. Zillet İttifakı Yeni bir anayasa vaadi bile paylaşamamıştır.