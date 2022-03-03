FIFE, Rus kedilerine yaptırım kararı aldı, yasak getirdi!

FIFE, Rus kedilerinin herhangi bir FIFE soy kütüğüne kaydedilmeyeceğini belirterek yasak getirdi. Ayrıca Rus kedilerin hiçbir kedi fuarına katılamayacağı kaydedilirken, Ukraynalı kedi yetiştiricilerinin ise destekleneceği kaydedildi.

İşte FIFE'nin Rus kedilerine yaptırım kararı açıklaması:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününe girerken, Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımlar da uygulanmaya devam ediyor. Bunlardan en ilginci ise Dünya Kedi Kayıtları Federasyonu'nun (FIFE) aldığı karar oldu. FIFE resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Rus kedilerine yaptırım kararı aldığını açıkladı.

"FIFE, ŞOK VE DEHŞET İÇİNDEDİR"

FIFE, "Ukrayna'daki durumla ilgili açıklama" başlıklı Rus kedilerine yaptırım kararı metninde şu ifadelere yer verdi: "FIFE Yönetim Kurulu, Rusya Federasyonu ordusunun Ukrayna Cumhuriyeti'ni işgal etmesi ve bir savaş başlatması karşısında şok ve dehşet içindedir. Çok sayıda masum insan öldü, çok daha fazlası yaralandı ve yüz binlerce Ukraynalı hayatlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu benzeri görülmemiş saldırganlık eyleminin neden olduğu yıkıma ve kaosa hepimiz tanık olabiliriz."

"UKRAYNALI YETİŞTİRİCİLERE YARDIM ELİ UZATILMASINDAN MUTLUYUZ"

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: "Bunun da ötesinde, Ukraynalı dost kedi meraklılarımız, bu zor koşullarda kedilerine ve diğer hayvanlara umutsuzca bakmaya çalışıyorlar. Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi Ukrayna'ya komşu olan FIFE kulüplerinin birçok üyesinin Ukraynalı yetiştirici arkadaşlarına yardım eli uzatmasından son derece mutluyuz."

FIFE, RUS KEDİLERİNE YAPTIRIM KARARI ALDI. İŞTE O YAPTIRIMLAR:

FIFE, Rus kedilerine yaptırım kararı aldığını ve bazı yasaklar getirdiğini şu şekilde açıkladı: FIFE Kurulu, bu vahşete tanık olup hiçbir şey yapamayacağını düşünerek 01 Mart 2022 tarihinden itibaren şu kararı aldı:

● Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, hangi kuruluş tarafından yayınlanırsa yayınlansın, Rusya dışında herhangi bir FIFE soy kütüğüne kaydedilemez ve kaydedilemez.

● Rusya'da yaşayan katılımcılara ait hiçbir kedi, bu katılımcıların hangi organizasyona üye olduklarına bakılmaksızın, Rusya dışındaki hiçbir FIFE fuarına alınamaz. Bu kısıtlamalar 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerlidir ve gerektiğinde gözden geçirilecektir.

FIFE ayrıca, Ukrayna'daki kedi yetiştiricilerine maddi destek vereceklerini de açıkladı. Yapılan açıklamada, "FIFE Kurulu ayrıca bütçesinin bir kısmını Ukrayna'da mevcut durumdan dolayı sıkıntı çeken kedi yetiştiricilerini ve kedi yetiştiricilerini desteklemek için ayırmaya karar verdi. Ukraynalı FIFE üyemize, Ukrayna Felinoloji Birliği (UFU) ve Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki üyelerimize, bunun en iyi nasıl yapılabileceği konusunda danışacağız. Ukraynalı dostlarımız adına bu korkunç durumun daha uzun sürmeyeceğini umuyor ve onlara bolca cesaret ve iyi şanslar diliyoruz!" denildi.