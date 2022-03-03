Günler sonra ilk sıcak yemeği Türkiye’de yiyebildik

Edirne
'den Bulgaristan
'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda günler boyunca bir dakika bile uyku uyumadan zor şartlar altında yola düşen savaş mağdurları Türkiye
'ye giriş yapıyor.
İngilizce öğretmeni Victoria Şahap:
Eşim ve kızımla birlikte Odessa
'nın doğusundaki Nikolayev kentinde bulunan ailemin yanına tatile gitmiştik. Bir anda bombalar düşmeye başladı. Siviller öldü. Eşim beni ve kızımı Türkiye'ye gönderdi, kendisi savaş hattında kaldı. Türkiye bizim dostumuz.
İranlı tıp öğrencisi Arash Alimirzalou:
Harkov'da tıp okuyan 5 arkadaş savaşın ortasında kaldık. Her yer kan gölüydü. Bağış için kan merkezine doğru yola çıkmıştık ki binayı vurdular. İlk sıcak yemeğimizi Türkiye'de yiyebildik.
Müzisyen Elena Budak: Kiev
'deki evimizin önüne 3 bomba düştü. Eşyalarımızı bile almadan eşim ve 6 yaşındaki çocuğumuzla Türkiye'ye döndük. 74 yaşındaki mimar babam, silah eğitimi alıp sivillere öncülük etmek istedi. Onu Ukrayna
'da vatan savunmasında bıraktık. 4 gündür tek bir dakika bile uyuyamadım.
Doktor Alina Glushenko ve eczacı eşi Sercan Aydoğan:
Daha 5 aylık bir bebeğim ve 8 yaşında bir oğlum var. Yaşadığımız mahalle bir günde cehenneme döndü. Bebeğimizi yataktan alıp kaçtık. Odessa'daydık. Vakum bombası attılar. Savaş suçu işliyorlar. Bu yasaklı bir silah. Nükleer silahlar kadar tehlikeli.
ELÇİLİKTEKİ BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE GÜVENİ HİSSETTİK
UKRAYNA'DAN karayoluyla gittikleri Romanya'dan kalkan THY'nin özel seferiyle yurda dönen Cihan- Gülistan Kaya çifti:
Her gün
bomba sesleriyle yatıp kalktık.
4 gün boyunca otelin sığınağında
kaldık. Hayatta kalabilmek
için 15 kişilik bir
yere 50 kişi doluştuk.
Günlerce bisküviyle
beslendik. Bir
kamyonun kasasına
binerek elçiliğe gittik.
Orada Türk bayrağını
görünce gerçekten
o güveni hissettik. Cevdet ÖZDEMİR /
SABAH
8 BİN 454 TÜRK VATANDAŞI YURDA DÖNDÜ
DIŞİŞLERİ
Bakanlığı, Rus işgali altındaki Ukrayna'dan bugüne kadar 8 bin 454 Türk vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" açıklaması yaptı. Kapıkule ve Hamzabey sınır kapılarından otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi. Kafiledeki sevimli çocuklar sınır görevlilerinin ilgi odağı oldu. Murat SAVAŞ/
SABAH
TÜRKİYE'DEN 'İNSANİ KORİDOR' ÇAĞRISI
DÜNYANIN her noktasında dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin mazlumlara el uzatan Türkiye, Ukraynalılara da umut oluyor. İnsani diplomaside dünya lideri olan Türkiye, sahada görev yapan başta AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar acil ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlıyor. Ankara, yardımların koordineli şekilde ulaştırılması için taraflara 'insani koridor oluşturulması' çağrısı yapacak. STK'ların yardımları sivillere ulaştırabilmesi için insani yardımla görevli personelin güvenliğinin sağlandığı, engelsiz geçiş hakkının bulunduğu bir koridorun oluşturulması gerekiyor. Betül USTA/
ANKARA
TÜRK İŞADAMI KÖY EVİNE SIĞINDI
UKRAYNA'NIN başkenti Kiev'e
150 km uzaklıktaki
Çernigov'da evinin
yakınlarına bomba
düşen Türk işadamı
Esad Altındağ çareyi
daha güvenli olduğunu
düşündüğü bir
köy evinin mahzenine
taşınmakta buldu. Evin
Ukraynalı sahibi olan
aileyle birlikte çok zor şartlar
altında günlerini geçiren
Altındağ SABAH'a konuştu:
Kimse işgalin Ukrayna'nın
tamamına yayılacağını öngörmedi.
Ruslar belediye binasını vurmak
isterken çocuk diş hastanesini,
tiyatroyu ve yetimhaneyi vurdu.
Uyurken ¥evimdeki tüm camlar patladı.
Ukraynalı bir ailenin yanına sığındık.
Mahzenler buz gibi. Ali ALTUNTAŞ /
SABAH