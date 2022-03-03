Kadına şiddetin önlenmesi kapsamında 563 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesi kapsamında 563 kişi elektronik kelepçeyle izlendiği belirtildi.

Uygulamayı indiren kişi sayısının 3 milyon 309 bin 940'a ulaştığı belirtildi.

183 BİN 222 İHBARDA BULUNULDU

Ayrıca bakanlık, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını geliştirdi.

KADES'ten 183 bin 222 ihbarda bulunuldu.