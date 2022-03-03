Kadına şiddetin önlenmesi kapsamında 563 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesi kapsamında 563 kişi elektronik kelepçeyle izlendiği belirtildi.
Uygulamayı indiren kişi sayısının 3 milyon 309 bin 940'a ulaştığı belirtildi.
Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemiz— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 3, 2022
DEVAM EDİYOR
Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde
5️⃣8️⃣ İLDE
5️⃣6️⃣3️⃣ VAKA
TAKİP EDİLİYOR
HEDEF
0️⃣ ŞİDDET
0️⃣ CAN KAYBI
KADES Uygulamasını indirmek için👇
📲App Storehttps://t.co/gB5uAaOvEn
📲Google Playhttps://t.co/ycd05OtG6n pic.twitter.com/6ZCVOlthBn
183 BİN 222 İHBARDA BULUNULDU
Ayrıca bakanlık, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını geliştirdi.
KADES'ten 183 bin 222 ihbarda bulunuldu.