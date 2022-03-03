Çözümün anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Genel Merkezi
'nde bir grup milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 3 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE:
Cumhurbaşkanımızın Ukrayna
krizi ile ilgili mesaisi var. Ateşkesin sağlanması için görüşmeler devam ediyor. Ülke olarak darbelerin, işgallerin, haksız savaş girişimlerinin karşısındayız. Zaman zaman hangi taraftan olduğumuz soruluyor. Tarafımız prensiplere dayalı. Türkiye masanın bir tarafında olmasın diyenler de var. Türkiye'nin durduğu nokta güçlü NATO ülkesi olması. Ukrayna ve Rusya
ile yakın ilişkisi olması sebebiyle anahtar ülkeyiz.
ZARAR GÖRMELERİNİ İSTEMEYİZ:
Barış için yeterli destek verilmemesinin bedeli ödeniyor. Önemli olan ateşkesin sağlanmasıdır. İlk müzakerelerden olumsuz bir tablo çıktı. Egemen ülkeden toprağının parçasını ve silahsızlanmasını istemek rasyonel bir yaklaşım değil. 'Cumhurbaşkanımız ne Ukrayna ne de Rusya'nın zarar görmesini istemeyiz' demişti.
AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ: Avrupa
'nın savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açmasını takdirle karşılıyoruz. Kadın çocuklara sahip çıkmalılar. Ancak Yunanistan
Suriyelilere ateş açarak insan haklarını ihlal ediyor. Afrikalıların ülkeden çıkışlarının engellenmesi, 'sarışın mavi gözlülüler ölüyor' yaklaşımı da ırkçılıktır. Hepsi utanç verici.
MONTRÖ UYGULANACAK:
Türkiye, bu işgali bir savaş olarak tanımladı. Montrö net bir şekilde uygulanacaktır. Montrö'nün yaptırımlarında objektif hükümler dışında, Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konu varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir durumun içerisine girmeyecektir.
MAHALLE DAYANIŞMASINA DÖNÜŞTÜ:
AB mahalle dayanışmasına dönüştü. Güney Kıbrıs Yönetimi'ni AB'ye almalı gibi bu ihlali başka alanlarda da gerçekleştirirler. Türkiye ile fasıl açma konusunu bile müzakereye sundular. Fasıl açmayarak Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesini engelliyorlar. Türkiye Avrupa Birliği
'ne yük olacak değil gerçek yörüngesine oturtacak bir güçtür. AB'nin küresel güç olma iddiası açısından Türkiye'ye ihtiyaçları var.
TÜRKİYE'SİZ NATO OLMAZ:
Türkiye'siz NATO olmaz. Tüm NATO güvenlik mimarisi çöker. NATO müttefiklerimiz bize silah ambargosu uyguluyor, istediğimiz hammaddeleri, uçakları vermiyorlar. Meşru, parası ödenmiş ürünlerimizin verilmemesi NATO'ya zarar veriyor. Kriz çıkınca 'Türkiye ne yapacak, Rusya- Ukrayna pozisyonunuz ne?' diyorlar. Pozis-yonumuzun önemini biliyorlar. NATO ittifakının güçlenmesinden bahsederken Türkiye'ye uygulanan tek bir çivi ambargosu bunu yapan ülkelerin ve NATO'nun güvenliğine darbedir.
BAKÜ'YÜ KURTARAN KOMUTAN İÇİN ANMA MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum." ANKARA
SAFADİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Külliye'de kabul etti. ANKARA