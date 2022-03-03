Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler’de anıldı

Esenler Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği ile yakın dönem Türk siyasi tarihine damga vuran Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri, 54'üncü hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında "Erbakan ve Gençlik" konulu programla yâd etti. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra Erbakan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapmış Bülent Alan, Erbakan'ın tercümanlığını yapmış ve dış politika danışmanlığı görevini yürütmüş Ömer Faruk Korkmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Programın moderatörlüğünü ise Av. Abdullah Zerrar Cengiz üstlendi. Üsküdar Mihrimah Camii İmam Hatibi Mustafa Altın'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Erbakan Hoca'nın hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti.

DİZ DİZE HATİM OKUDUK

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Erbakan Hoca ile tanışma hikâyesini anlatarak "Az evvel Erbakan hocamızla ilgili kısa filmi izlediğimde makarayı tersine sardım. Hangi yollardan, nerelerden geçtik? Rahmetli Erbakan hocamızla ilk karşılaşmam lise öğrencisiyken oldu. Cezaevinden yeni çıkmıştı. İskenderpaşa'da akşam namazını kıldık. Akşam namazını kıldıktan sonra hatim okumuştuk. Yanımda da rahmetli Kemal Unakıtan vardı. Erbakan hocamızla ile en yakın yüz yüze geldiğim zaman odur. Tabi rahmetli babamın ve ağabeyimin o zamanlar Milli Nizam Partisi, Milli Selam Partisi sürecinde var olduğu için çocukken ismini duyduğum ama lisede diz dize hatim okuduğum ve ilk defa karşılaştığım insan olarak çok ciddi etkilenmiştim" diye konuşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

BİZE İDEALİ, İDDİAYI VE İNADI ÖĞRETTİ

"Biz aslında Erbakan hocadan öyle bir hayat hikâyesi öğrendik ki. Eğer Erbakan hocadan öğrendiğimiz hayatı öğrenmemiş olsaydık acaba bugün nerelerde savrulan insanlar olurduk? Acaba Erbakan hocadan öğrendiklerimizi öğrenmemiş olsaydık ülkemiz nerelere savrulurdu? Bunları düşündükçe diyorum ki Cenab-ı Hak bizlere çok önemli bir nasip vermiş. Erbakan hoca bize ideali, iddiayı ve inadı öğretti. Biz o gün öyle bir ötekileştiriliyorduk ki biz o ötekileştirmenin karşısında onun iddiası, ideali ve inadıyla var olmayı, gurur duymayı öğrendik. Bıkmadık, usanmadık."

ÖMÜRÜNÜ İMAN VE CİHAD DÜSTURUYLA YÖNLENDİRDİ

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği İstanbul şubesi başkanı Adem Doğan, "Bundan tam 11 yıl önce Rabbine uğurladığımız merhum Necmettin Erbakan hocamızı vefatının yıl dönümünde talebeleri, sevenleri ve dava arkadaşları olarak rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Geride bizlere emanet ettiği davanın müdafii ve mücadelesini devam ettiren çalışma arkadaşlarından yine onu dinliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hocamızı yine bir sabah namazı sonrası, sevenleriyle birlikte dün kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla andık. Bu akşam da burada gençlik yıllarından itibaren hocamızın en yakınında bulunmuş, beraber çalışma şerefine nail olmuş, onun engin tecrübelerinden istifade etmiş değerli ağabeylerimizden "Erbakan ve Gençlik" başlığı altında hocamızı bizlere biraz daha detaylı bir şekilde anlatmalarını isteyeceğiz. Bütün ömrünü iman ve cihad düsturuyla yönlendiren rahmetli Erbakan hocamızın vefatından sonra da mesajlarının daha fazla kitlelere ulaştığını görüyoruz" dedi.

HAYATININ MİHENK TAŞI ALLAH'IN RIZASIDIR

Erbakan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapmış Bülent Alan, "Rabbim nasip etti onunla yakın çalışma imkânı bulduk. Bizim için danışman diyorlar ama o bize danışmıyordu. Hocam bize söylüyordu, biz yapıyorduk. Öğretiyordu. Dolayısıyla hocamızdan çok şey öğrendik. Allah ondan razı olsun. Bütün siyasetinin, bütün hayatının mihenk taşı Allah'ın rızasıdır. Dönen dolapları, oynanan oyunları da bilirdi ama mihenk taşı Allah'ın rızası olduğu için bu konuda taviz vermezdi" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın tercümanlığını yapmış ve dış politika danışmanlığı görevini yürütmüş Ömer Faruk Korkmaz ise programda emeği geçenlerde teşekkür ederek "Ben Ispartalıyım ve o dönemde Isparta'da müthiş bir Demirel rüzgârı esiyordu. Erbakancı olan 3 ya da 4. kişiyimdir. Dolayısıyla böyle bir yola kavuşmamızın nedeni İstanbul'da yaşamamızdır. Isparta'da yaşasaydık Erbakan hocayla, Milli Görüş ile tanışamayacaktık. Erbakan hocayla direkt temasımız Pakistan günlerinde oldu. Ben Pakistan'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde okudum. 10 yıl Pakistan'da kaldım. Pakistan'a geldiğinde kendisiyle sohbet ediyorduk. 1992'de hocamızla çalışmaya başladık" diyerek Erbakan ile anılarını paylaştı. "Vefatının 11. Yılında Erbakan ve Gençlik" programı, plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.