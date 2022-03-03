Şantaj davasında Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar’a beraat

Sunucu Neşe Sapmaz
, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan
hakkında dava açmıştı. Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan beraat etti. Daha sonra Ümit Arıkan, Neşe Sapmaz'ın kendisine Beşiktaş Belediyesi
'nin eski başkanlarından Murat Hazinedar
aracılığıyla şantaj yaparak, 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Şikayet üzerine Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar hakkında dava açılmıştı.
SANTAJ SUÇU OLUŞMUYOR
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Neşe Sapmaz ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı davayla ilgili görüşünü açıklayarak, şantaj suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatını istedi.
ETİLER'DE BİR DAİRE
Şantaj suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirten Ümit Arıkan'ın avukatı, Neşe Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılığıyla Ümit Arıkan'dan para talep ettiğini "Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a 'Bir özürle kapanmaz bu iş, bir daire istiyorum. Etiler'de bir daire olsun' dediği sabittir. Israrla talebini devam ettirmiştir. Böyle bir suçlamayla rezil edeceğini belirterek para istemeye devam etmiştir. Cezalandırılsınlar" dedi. Neşe Sapmaz'ın avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.
BERAAT ETTİLER
Mahkeme kararını verdi. Şantaj suçun yasal unsurlarının oluşmadığından Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın beraatlerine karar verdi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Duruşma sonrasında açıklama yapan Neşe Sapmaz, "Cinsel taciz mağduru bir kadın olarak başladığım bu yolda, maalesef şantajdan yargılanma noktasına geldim. 6 yıl süren çok uzun, adliye koridorlarında geçen günler inanılmaz kötü şeyler yaşadım. Adaletin yerini bulması benim suçsuzluğumun kanıtlanması açısından da çok mutluyum. Bu ülkede erkek şiddetine maruz kalan maalesef çok kadın var. Dilerim benim çektiğim bu çile son olur. Beraat ettik. Şuan çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım" diye konuştu.