Savaşın geride bıraktıkları! Ukrayna’dan gelen yüzlerce savaş mağduru Türkiye’de

"DOĞUM HASTANESİNİ VURDULAR"

Müzisyen Elena Budak: Kiev'de yaşıyorduk. Sivilleri öldürmek için şehir merkezine bombalar yağdırmaya başladılar. Evimizin önüne 3 bomba düştü. Doğum hastanesini bile vurdular. Eşyalarımızı dahi alamadan başka şehire kaçtık ama orası da yoğun saldırı altındaydı. Eşim 6 yaşındaki çocuğumuzu da alıp Türkiye'ye dönmek istedi. 74 yaşındaki mimar babam, silah eğitimi alıp sivillere öncülük etmek istedi onu Ukrayna'da bıraktık. 4 gün önce Ukrayna'dan Türkiye'ye doğru yola çıktık. 4 gündür tek bir dakika bile uyuyamadım. Hayatımız, geleceğimiz alt üst oldu.

TATİLE GELDİ CEPHEDE KALDI

Eşi ve kızının ardından tatil için Nikolayev'e giden İngilizce öğretmeni Victoria Şahap: Eşim ve kızımla, ailemin yanına tatile gittik. Bir anda bombalar düşmeye başladı, askeri ve sivil havalimanları yerle bir oldu, siviller öldü. Eşim benimle kızımı Türkiye'ye gönderdi, anne ve babamla ilgilenmek için savaş hattında kaldı. Türkiye bizim dostumuz, Türkiye'den yardım bekliyoruz.