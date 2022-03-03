Savaşın geride bıraktıkları! Ukrayna’dan gelen yüzlerce savaş mağduru Türkiye’de

Barış müzakarelerinin başladığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 8'nci güne girildi. 21. yüzyılda Avrupa'nın doğusunda patlak veren ve yüzlercesi çocuk, binlerce sivilin katledildiği savaşta bir yandan ateşkes çalışmaları yürütülüyor, bir yandan da sıcak çatışmalar şiddetini artırıyor. Ateş hattında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi de son sürat devam ediyor. Savaşla birlikte cehennemi yaşayan yüzlerce savaş mağduru, Ukrayna'dan Moldovya'ya oradan Romanya ve Bulgaristan'ı geçtikten sonra Edirne sınırından Türkiye'ye geldi. Aralarında öğrenciler de var, sanatçılar da; kucağında bebekle gelen de var, eşini sınır hattında bırakan da...
"EKMEĞİMİZ YOKTU"
30 yaşındaki İranlı Arash Alimirzalou, tıp okumak için gittiği Kharkov'da 4 arkadaşıyla birlikte savaşın ortasında kaldı. Arkadaşlarıyla birlikte 4 gün önce savaş hattından ayrılan Arash, otomobiliyle bugün Türkiye'ye vardı, yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarıyla SABAH'a anlattı: 5 Arkadaşız. Hepimiz Tıp öğrencisiyiz. Savaşın ikinci gününde uykumuzdan hava saldırısıyla uyandık. 15 dakika bombardımana tutulduk. Gün geçtikçe saldırılar şehir merkezine kadar geldi. Her yer kan gölüydü ekmeğimiz yoktu, sivilleri öldürüyorlardı. Bağışta bulunmak için kan merkezine doğru yola çıkmıştık ki binayı vurdular. O saldırıdan sonra dönmeye karar verdik. 5 arkadaş arabaya atladık. Önce Moldovya'ya, oradan Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye geldik. İlk sıcak yemeğimizi Türkiye'de yiyebildik.
SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER
Savaş mağduru ailelerden biri de Amerikalı Charles Donald Hofferber, Ukraynalı eşi Lilly Hofferber ve çocukları Anna, Michael ve Alexandre. Sığınmak için Türkiye'ye gelen ve Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan aile, yaşadıkları dehşet verici süreci anlattı. Savaşın içler acısı yüzünü gözyaşlarıyla anlatan Amerikalı baba "Cuma akşamı gün batımından dakikalar önce Odessa'da saldırıya uğradık. Roket saldırıları oldu, helikopterler köprüleri vurdu, evimizin hemen önüne bombalar düştü. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Yasağın kalkmasıyla direkt yola koyulduk ama sınır hattında 15-16 kilometrelik araç kuyrukları vardı. Ben de 3 çocuğum ve eşimle yürüyerek sınıra gittim. Odessa'dan Moldova'ya, oradan Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geldik. Bulgaristan'daki arkadaşım bizi sınıra yakın bir yere bıraktı. Oradan da yürüyerek buraya geldik" dedi.
"AYISINI BIRAKMIYOR ÇÜNKÜ..."
Oyuncak ayısını bırakmayan kızını işaret eden Amerikalı baba "Anna oyuncağını asla bırakmıyor çünkü düşen her bombada ona sarıldı. Şimdi de yanından ayırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.
"DOĞUM HASTANESİNİ VURDULAR"
Müzisyen Elena Budak: Kiev'de yaşıyorduk. Sivilleri öldürmek için şehir merkezine bombalar yağdırmaya başladılar. Evimizin önüne 3 bomba düştü. Doğum hastanesini bile vurdular. Eşyalarımızı dahi alamadan başka şehire kaçtık ama orası da yoğun saldırı altındaydı. Eşim 6 yaşındaki çocuğumuzu da alıp Türkiye'ye dönmek istedi. 74 yaşındaki mimar babam, silah eğitimi alıp sivillere öncülük etmek istedi onu Ukrayna'da bıraktık. 4 gün önce Ukrayna'dan Türkiye'ye doğru yola çıktık. 4 gündür tek bir dakika bile uyuyamadım. Hayatımız, geleceğimiz alt üst oldu.
TATİLE GELDİ CEPHEDE KALDI
Eşi ve kızının ardından tatil için Nikolayev'e giden İngilizce öğretmeni Victoria Şahap: Eşim ve kızımla, ailemin yanına tatile gittik. Bir anda bombalar düşmeye başladı, askeri ve sivil havalimanları yerle bir oldu, siviller öldü. Eşim benimle kızımı Türkiye'ye gönderdi, anne ve babamla ilgilenmek için savaş hattında kaldı. Türkiye bizim dostumuz, Türkiye'den yardım bekliyoruz.
"VAKUM BOMBASI ATILIYOR"
Kucağında 5 aylık bebeği, bir elinde 8 yaşındaki oğlu öteki elinde eşi... Ailesiyle birlikte geçmişini bıraktığı Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan doktor Alina Glushenko "Yaşadığımız mahalle, sokaklar bir günde cehenneme döndü. Ben doktorluk, eşim eczacılık yapıyordu. Bir anda hayatımız mahvoldu. Bebeğimi yatağından çıkarıp kaçmaya başladık. Türkiye'ye sığınmaya karar verdik. Otobüse binip Edirne'ye geldik" dedi, eşi Sercan Aydoğan ise "Ukrayna'da siviller öldürülüyor. Odessadaydık. Vakum bombası attılar. Savaş suçu işliyorlar, bu yasaklı bir silah nükleer silahlar kadar tehlikeli" ifadelerini kullandı.
GENÇ KIZILAY MERHEM OLUYOR
Kiev'deki tahliye tırlarından alınan savaş mağdurları Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde bindirildikleri otobüslerle önce Moldovya'ya, oradan Romanya ve Bulgaristan'a ardından da Edirne'ye getiriliyor. Uzun saatler boyunca zor şartlar altında otobüs yolculuğu yapan savaş mağdurları, yurda giriş yaptıkları ilk noktada Kızılay'la buluşuyor. Türk Kızılay'ının ikramlarını alan yüzlerce insan, karşılaştıkları güleryüzle de savaşın yaralarını sarıyor. Özellikle de çocuklar, Genç Kızılay ile savaşın gerçeklerinden bir anlığına uzaklaşma fırsatı yakalıyor.Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında şoke eden görüntü! Rusya'dan Ukrayna'ya karşı kritik hamle