Savaştan kaçan Türk asıllı Alman vatandaşı Almanya’ya sitem etti: Hiç aramadılar, sağ olsun Türkiye yardım etti

Kiev'de inşaat işçisi olarak çalışan Emre Çalışkan da savaşın başlamasıyla sığınaklara indiklerini ve günlerce yiyecek bulamadıklarını söyledi. Türkiye'nin vatandaşlarının tahliyesi için tüm kurumlarıyla çalıştığına şahit olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, AFAD'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi ateşin ortasından çekip aldılar. Kaç gündür uykusuz ve perişan bir haldeydik. AFAD, yiyecek yardımından çocukların bezine, oyuncağına kadar her şeyi dağıttı. Allah bin kere devletimizden razı olsun. Ukrayna'daki Büyükelçimize tekrar teşekkür ediyorum. Tren eksikti. 'Üç tane daha vagon gelecek. Benim vatandaşlarım gitmeden bu tren buradan kalkmayacak.' dedi. Ve üç vagon daha eklendikten sonra bizi gönderdi."

"BEŞ GÜN BOYUNCA EVDE MAHSUR KALDIK"

Ukrayna'ya üniversite okumak için giden fakat savaşın çıkmasıyla aynı evde mahsur kalan Ömer Fırat Beyaz, Salih Demirol, İmam Acı ve Enver Polat, savaş ortamından kurtuldukları ve ailelerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bir sabah erken saatlerde savaşın başladığına tanık olduklarını ifade eden Salih Demirol, "Sabah 5'te arkadaşım ders çalışıyordu. Ben uyuyordum. Bombalama seslerini duymuş ve kapıyı açarak beni uyandırdı. Ben de bombalama seslerini duyunca anladım neyin ne olduğunu. Salona girip ışıkları kapattık. Hayatımızda ilk defa bir savaşın ortasında kaldığımız için ne yapacağımızı bilmiyorduk. Üç saat boyunca savaş şiddetli devam etti. Sabahı bekledik. Sabah olunca markete gittik, erzak aldık. O son sokağa çıkışımızdı. Beş gün boyunca evde mahsur kaldık." diye konuştu.

Tahliye edilme sürecini anlatan İmam Acı da "Diğer ülkelere oranla biz Türkiye'nin gücünü çok büyük bir şekilde hissettik. Diğer ülkelerin vatandaşı olan hiçbir öğrenci tahliye olamazken Türkiye, Türkmenleri, Azerbaycanlıları bizimle beraber getirdi. Bu tarihi süreçte en iyi tahliye yapan Türkiye'ydi. Çünkü diğer öğrenciler ülkelerinin değil kendi imkanlarıyla tahliye oldular." dedi.

Ömer Fırat Beyaz da duygularını, "Buradan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Onların da işi çok zor. Bizim için en güvenli yolu seçtiler. Bizim için çok uğraştılar." şeklinde dile getirdi.