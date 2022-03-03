Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA ÇAĞRI

Biz millet ile yürüdük, o malum çevrelerle değil milletle yürüdük. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştıracağız.

Türkiye'nin bu tarihi dönüm noktasında, beraber yol yürüdüğümüz kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla gençlik kollarıyla teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlere dek bugüne dek gösterilenden çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum. Buna hazır mıyız? Bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uüğrayacağı kayıplar, sadece AK Parti ve AK PArtililerin olmayacaktır. Her bir vatandaşımızın geleceğini ilgilendirecek süreçten geçiyoruz.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? Biz de bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi; ülkemizin 20 yıldır büyük emeklerle geldiği yeri, dünyanın en iyi ekonomisi, askeri ve siyasal olarak dünyanın en iyileri arasına girerek taçlandırmaktır.

Muhalefetin tek derdi, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır. Hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı budur. Türkiye, her darbenin ardından benzer siyaset projeleri ile karşılaşmıştır. Bizler ise bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü, hedeflerine uygun istikamete çevirdik. İnşallah bu proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir.