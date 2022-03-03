Türkiye’den ’İnsani yardım koridoru’ atağı! Batı’nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı

İLK GÜN 1,5 MİLYON LİRA VE 12 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türk vatandaşlarına teşekkür ederek, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere diğer kuruluşların da aktif bir şekilde yardıma devam ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan duyurusunun ardından ilk gün 1,5 milyon lira ve 12 bin dolar bağış yapıldı. Türk ve Ukrayna vatandaşlarının büyükelçiliğe insani yardımları ulaşmaya devam ediyor. Yardım kolilerinde ilaç, gıda, bebek bezi, maması, battaniye ve yorgan yer alıyor.