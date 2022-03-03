Üç bin çevik kuvvet katar yolcusu

TBMM Dışişleri Komisyonu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nın güvenliğinde Türk polisinin yer alma koşullarını belirmeyen anlaşmayı görüşerek kabul etti. Toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, detayları komisyon üyeleri ile paylaştı. Süreç şöyle işleyecek:



ÇEVİK KUVVET GİRECEK

Dünya Kupası maçları için Katar'a 3 bin 252 çevik kuvvet polisi gidecek. Polis sadece maçlarda değil, kafilelerin güvenliğine kadar her alanda olacak. Emirleri ekibin başındaki kendi amirleri verecek. Yani Katar'dan emir almaları gibi bir durum sözkonusu olmayacak



HERŞEYİ KATAR KARŞILAYACAK

Türk polisinin sağlık sigortasından ulaşıma kadar tüm giderleri Katar tarafından karşılanacak.



ARAPÇA BİLEN PERSONEL

Gidecek personel Arapça ve İngilizce bilenler arasından tercih edilecek.



ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Seçilecek ekip "surviver İngilizcesi" denilen bir dil kursundan geçirilecek. Aynı zamanda gidecekleri ülkenin hukuk, kültür, gelenekleri ile ilgili de bilgilendirilecekler.