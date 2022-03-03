Haberler Gündem Haberleri Üç bin çevik kuvvet katar yolcusu
Giriş Tarihi: 3.3.2022 10:12

Üç bin çevik kuvvet katar yolcusu

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Üç bin çevik kuvvet katar yolcusu

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Dünya Futbol Şampiyonası'nda 2 bin 252 çevik kuvvet polisi görev alacak. 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da yapılacak şampiyonada güvenlik görevi üstlenecek Türk polisi ile ilgili tüm detaylar da ortaya çıktı.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nın güvenliğinde Türk polisinin yer alma koşullarını belirmeyen anlaşmayı görüşerek kabul etti. Toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, detayları komisyon üyeleri ile paylaştı. Süreç şöyle işleyecek:

ÇEVİK KUVVET GİRECEK
Dünya Kupası maçları için Katar'a 3 bin 252 çevik kuvvet polisi gidecek. Polis sadece maçlarda değil, kafilelerin güvenliğine kadar her alanda olacak. Emirleri ekibin başındaki kendi amirleri verecek. Yani Katar'dan emir almaları gibi bir durum sözkonusu olmayacak

HERŞEYİ KATAR KARŞILAYACAK
Türk polisinin sağlık sigortasından ulaşıma kadar tüm giderleri Katar tarafından karşılanacak.

ARAPÇA BİLEN PERSONEL
Gidecek personel Arapça ve İngilizce bilenler arasından tercih edilecek.

ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK
Seçilecek ekip "surviver İngilizcesi" denilen bir dil kursundan geçirilecek. Aynı zamanda gidecekleri ülkenin hukuk, kültür, gelenekleri ile ilgili de bilgilendirilecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üç bin çevik kuvvet katar yolcusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA