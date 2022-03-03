Yargıtay, sözde Konya Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Sakaoğlu’na verilen cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin derdest edilmesi için Ankara'ya içinde silah ve mühimmat yüklü araç gönderdikten sonra Akseki Jandarma Tabur Komutanlığından Konya'ya çağırdığı 30 kişilik komando timiyle yolların kapatılması talimatını veren Konya İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı eski Albay Mustafa Sakaoğlu ve Akseki'den komandolarla beraber Konya'ya gelen eski yüzbaşı Hüseyin Koç ile eski Uzman Çavuş hakkında kurulan hükümlerle ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Sakaoğlu'na "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve sanık Koç'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan verilen 18 yıl hapis cezalarını onarken, eski Uzman Çavuş Ünal Kıstı'ya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını bozdu.

KONYA VE AKSEKİ'DE KALKIŞMAYA HAZIRLIK YAPTI

Kararda, sanık Mustafa Sakaoğlu'nun Konya İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve öncesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili olarak kalkışmaya hazırlık yaptığının anlaşıldığı belirtildi.

DARBE'DE KULLANILMASI İÇİN ANKARA'YA SİLAH VE MÜHİMMAT DOLU ARABA GÖNDERDİ

Bu kapsamda sanık Sakaoğlu'nun darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere Konya Bölge Jandarma Komutanlığına ait içinde silah ve mühimmat ile Ankara'ya gönderdiği aracın Konya Jandarma Bölge Komutanı eski Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından darbe teşebbüsünde kullanıldığına değinilen kararda, bu aracın hain kalkışma gecesinde Timurcan Ermiş tarafından Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin derdest edilmesinde kullanıldığı ve olay sonrasında Akıncı Üssü'nün içinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

SÖZDE KONYA JANDARMA BÖLGE KOMUTANI OLARAK ATANDIĞINI BELİRTEREK EMİRLER VERDİ

Ermiş ve Sakaoğlu'nun darbe girişimi sırasında birlikte hareket ettikleri ve irtibatta olduklarından bahsedilen kararda, Sakaoğlu'nun "Sözde Sıkıyönetim Direktifi" başlıklı Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan emir ekinde Konya Bölge Jandarma Komutanı olarak atandığını belirterek emirler verdiğine vurgu yapıldı.

BURDUR'U ARAYARAK TALİMAT VERMEYE ÇALIŞTI

Sakaoğlu'nun sözde Konya Bölge Jandarma Komutanı olarak atandıktan sonra Burdur İl Jandarma Komutanlığına ait makam telefonunu bir cep numarasından gece saat 12 sıralarında aradığı ve "ben Mustafa Albay, komutanım yok, ben vekalet ediyorum, emirlere harfiyen uyacaksınız" ifadelerini kullanarak talimat verdiğini ancak bu esnada telefona bakan Albay Tayfun Dündar'ın, "telefonunuz kayıtlı değil, sizi tanımıyorum" dediği belirtilen kararda, aldığı cevap üzerine sanık Sakaoğlu'nun "bana niye komutanım demiyorsun" şeklinde cevabı sonrasında Dündar'ın tekrar "sizi tanımıyorum" diyerek telefonu kapattığından bahsedilerek, sanık Sakaoğlu'nun sözde ataması yapıldıktan sonra sıkıyönetim direktifi kapsamında kendi bölgesinde bulunan komutanlara talimat vermeye çalıştığının anlaşıldığına değinildi.

Ayrıca Akseki'den gelen 30 kişilik timin Jandarma Asayiş Komando Bölük eski Komutanı Hüseyin Koç ile Konya Karatay Kışlası'na varmasının Sakaoğlu'nun talimatıyla olduğu belirtilen kararda, Sakaoğlu'nun Konya Jandarma Bölge Komutanlığının çevre güvenliğini silahlı askerlerle sağlamaya çalıştığına vurgu yapıldı.

"SENİ SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YARGILATIRIM"

Bu sırada tanık beyanına göre Sakaoğlu'nun emir verdiği ancak talimatını almayan askere dönerek, "Seni sıkıyönetim mahkemelerinde yargılatırım, sivillerini giydirip, meslekten attırırım ve pazarda simit sattırırım" ifadelerini kullandığı da kararda yer aldı.

DARBECİYE YARGITAY TOKADI

Daire, Sakaoğlu'na verile ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onama kararı, darbeci Sakaoğlu'na tokat gibi geldi. Darbeci Albay Sakaoğlu Konya'da yargılamasının yapıldığı sırada duruşma sonunda, "Bir gün bu karar bozulacak, bu da çok uzak değil" diyerek mahkemeye tehditler savurmuştu.

18 YIL CEZASI ONANDI

Ayrıca Daire, " Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık eski yüzbaşı Hüseyin Koç'a verilen cezayı da onadı.



SAKAOĞLU'NUN TALİMATLARINA UYDU

Olay günü Akseki Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı olan Koç'un, Sakaoğlu'nun emriyle hareket ettiği, 30 kişiden oluşan timi alarak Konya'ya gittiği belirtilen kararda, Koç'un emrindeki silahlı askerleri Karatay Kışlasına getirerek darbeye yönelik faaliyetlerde bulunduğundan bahsedildi.



15 YIL HAPİS CEZASI BOZULDU

Öte yandan daire, sanık Ünal Kıstı'ya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını da bozdu. Dairenin kararında, sanığın suç vasfının değişmesi ihtimali karşısında hakkında "FETÖ üyeliğine" ilişkin araştırma yapılarak hüküm verilmesi gerektiğine değinildi.