AK Parti teşkilatları 7/24 sahada! "2023 hedeflerimiz tamamlanıyor sırada 2053 hedefleri var"

Başkanlık sisteminin gelmesi ile birlikte sorunların hızla çözüme kavuştuğunun altını çizen Karaaslan SABAH'a açıklamalarda bulundu:

ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN SAHADAYIZ: Bizde bir seçim biter ertesi gün yeni bir çalışma başlar. Zaman çok hızlı geçiyor. 2023 ilk söylendiğinde orta vadeli bir hedef daha zaman var deniliyordu 2023 kapıda ve geldi. Şimdi 2053 hedeflerimiz var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Muhalefet sorunları belirliyor ama çözmek yerine büyütmeyi tercih ediyor. Sahada özellikle dezenformasyon yapmak için çalışıyorlar. Bir takım odaklar da onlara destek veriyor. Biz ise 7/24 sahadayız vatandaşı dinliyoruz ve asıl önemlisi hızla çözüm üretiyoruz.

BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ: Her kabine toplantısının arkasından yapılan millete sesleniş konuşmalarında olduğu gibi, cumhurbaşkanımızın grup toplantılarında, teşkilatların sahada olmasının ne kadar hızlı şekilde karar alıcı iradeye yansıdığını ve bunu mutlaka vatandaşımızın lehine karara dönüştüğünü görüyoruz. Buna başkanlık sisteminin çok büyük bir etkisi var. Özellikle pandemi süreci çok hızlı karar almayı gerektiren bir süreçti. Karar almanın ne derece önemli olduğunu her alanda gördük. Tarımdan, hayvancılığa, esnaftan, öğrencilere, toplumun hangi kesimi olursa olsun bir sorun varsa ve bu sorun sahadan büyük ölçüde önümüze getiriliyorsa şu ana kadar bunlar çözümsüz kalmadı. Sorunlar en kısa zamanda çözüldü.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ: Türkiye'de her alanda büyük bir dönüşüm yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Dönüşüm kentsel alanda da şehircilikte de gerçekleşti. Mesele artık fiziksel anlamda sağlıksız binanın yıkılıp yerine sağlıklısının gelmesi değil. Mesele şehrin kültürüne, tarihi birikimine, doğasına, coğrafyasına, topografyasına daha doğrusu o şehri şehir yapan ve insanının taleplerine uygun şekilde yeni yaşam alanları oluşturmak. Bugün Antalya'da yapılan bir mimari ile Samsun'da yapılan ya da Hakkari'de yapılan arasına çok fark olduğunu görüyoruz. Oradaki bütün detaylarda bu farkları hissediyoruz. Sadece fiziksel olarak bir yapı yapmak gayesiyle bakmıyoruz meseleye. Aynı zamanda çocuklar gençler kadınlar için bütün sosyal alanlarıyla birlikte donatılmış çevreye saygılı, duyarlı ve değer üreten şehirler ve mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlıyoruz.

ÖNCÜ ÜLKE OLACAĞIZ: Türkiye, Paris İklim Antlaşmasını imzalayarak yeşil kalkınma devrimi için büyük adım attı. Cumhurbaşkanımız 2053'te ilk ve çok önemli hedef olarak 'yeşil kalkınma devrimini' işaret etti. 2053 Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından biri olacak. Türkiye önümüzdeki dönemde artık hızla gelişmiş ülke statüsüne dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olma konumuna erişmesi dolayısıyla bundan sonrasında işler hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Yeni kulvar bizi dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışmış pozisyona taşıyacak. Dünyada kaynaklar hızla tükeniyor. Bununla birlikte büyük ekonomik dönüşüm de geliyor. Türkiye'nin artık buna sadece uyum sağlayan, yapılanları devam ettiren değil, bu yeni ve büyük dönüşümün öncüsü olmak gibi güçlü bir iddiası var. Şehirlerimizdeki konut üretiminden, ticarete alışverişe kadar birçok şey çevre merkezli olarak değişecek. Bu süreçte çevremizi korurken, bütün canlılarla saygı gösterirken aynı zamanda gelişimin kalkınmanın ve büyümenin de mümkün olduğu tüm dünyaya göstereceğiz.