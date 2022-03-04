Emine Erdoğan: Kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor

Türkiye'de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen 'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende başarılı kadın ihracatçılar ve ihracat şampiyonu şirketlere ödülleri takdim edildi.

"KADINLARIMIZ BAYRAĞIMIZI HER YERDE DALGALANDIRIYOR"

Törende en çok ihracat yapan 15 kadına ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların büyüyen ülke ekonomimize güçlü katkısına şahit olmak büyük bir gururun kaynağı. Dünyaya açılan marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınlarımız bayrağımızı her yerde dalgalandırıyor. Ülke potansiyelinin en iyi temsilini gerçekleştiriyorlar. Tüm ödül sahiplerini tebrik ediyorum. Bu ödüllerin Türk kadının özüne ve yapabileceklerine ayna tuttuğuna inanıyor tüm kadınlara ilham olmasını diliyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kadınların başarılarına ışık tuttukları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.