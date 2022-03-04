Erdoğan’dan AK Parti Milletvekillerine talimat: Vatandaşı dinleyin yaptıklarımızı anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün AK Parti Genel Merkezi
'nde milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, milletvekillerine "Yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatın" talimatı verdi. Erdoğan'ın toplantıda milletvekillerine vatandaşları dinlemelerini ve şimdiye kadar yapılanları da vatandaşa anlatmalarını isteyerek, "Son dönemde aldığımız kararları, millet odaklı çözümleri anlatmalıyız. Son 20 yıldaki büyük Türkiye
dönüşümünü özellikle gençlerle paylaşalım" dediği belirtildi. Toplantıda elektrik ve gaz faturaları ile ilgili konuların gündeme gelmesi üzerine Erdoğan'ın, pandeminin ilk günlerinden itibaren en alt gelir gruplarından başlayarak esnaf ve sanatkardan iş insanına, çiftçilerden öğrencilere kadar toplumun her kesimine dönük ardı ardına önlem paketleri açıldığına dikkat çektiği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca asgari ücretten memur maaşlarına, elektrik faturalarından gübreye, gıda ve enerjide KDV indiriminden uygun koşullu KOBİ destek paketlerine kadar çok kapsamlı tedbirler dizisinin hizmete geçirildiğini vurguladığı belirtidi. Erdoğan, vatandaşı rahatlatmak için elektrik ve gaz faturaları ile ilgili indirimleri gündeme getirdiklerine dikkat çekerek, "Zaten enerjinin büyük bölümünü devlet sübvanse ediyor. Faturalar ile ilgili elimizden geleni yaptık. İleride bütçe imkanları çerçevesinde yine yapılacak bir şey varsa yaparız. Yeni çalışmaları gündeme getiririz" değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi. Ukrayna
ile ilgili değerlendirmeler yaparken, bir ülkeyi diğerine tercih etmeyeceklerini ve sorunun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin sıcak çatışmaların ortasındaki bir güven merkezi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.