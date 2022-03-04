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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:56

FETÖ'nün güncel öğrenci evleri deşifre oldu! 7 ilde eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün güncel öğrenci evleri deşifre oldu! 7 ilde eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tüm soruşturma, dava ve operasyonlara rağmen gizli örgütlenmesini sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün “güncel öğrenci evleri” yapılanmasını deşifre eden yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 7 ilde gece eş zamanlı yapılan operasyonlarda 35 şüpheliden 32’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Örgütün "güncel öğrenci evleri" yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 30'unun İstanbul'da ikamet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde gece eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'un Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bulunan 10 farklı adrese baskınlar yapıldı. 35 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ'nün güncel öğrenci evleri deşifre oldu! 7 ilde eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı
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