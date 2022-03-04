FETÖ’nün güncel öğrenci evleri deşifre oldu! 7 ilde eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Örgütün "güncel öğrenci evleri" yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 30'unun İstanbul'da ikamet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde gece eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'un Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bulunan 10 farklı adrese baskınlar yapıldı. 35 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.