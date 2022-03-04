İçişleri duyurdu! Şubat ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı operasyonlar kapsamında terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 361 şüphelinin gözaltına alındığını, 266 kişinin tutuklandığını aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayı değerlendirme toplantısında terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik, içeriğinde Sonbahar-Kış ve Eren Kış Operasyonlarını da barındıran kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon yürütüldüğünü belirten Çataklı, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik ise bin 280 operasyon yapıldığının altını çizdi. Operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, "etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklandı" dedi.