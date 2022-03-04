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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Kilise duvarında oynamışlardı sanıklar beraat etti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kilise duvarında oynamışlardı sanıklar beraat etti
İSTANBUL Kadıköy'de geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkıp erik dalı oynayarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasilerce de büyük tepki toplayan 3 sanık hakkında mahkeme hükmünü verdi. Savcılığın, "kamu barışını bozucu" diyerek 1'er yıla kadar hapislerini istediği Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun isimli sanıklar 'alkollüydük' savunmasında bulundu. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, 3 sanık için "Biri kilise üzerine çıkmadı. Çıkanlar da suç kastıyla hareket etmedi" diyerek 'şüpheden sanık yararlanır' vurgusuyla beraat kararı verdi.
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Kilise duvarında oynamışlardı sanıklar beraat etti
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