MHP’li Kalyoncu’dan Soyer’e: Kaçak villanı yık

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Hasan Kalyoncu sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Gediz Nehri gezisini hatırlatarak eleştirilerini yönelten Kalyoncu, Soyer'in son olarak zeytin ağaçları ile ilgili paylaşımına da tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kalyoncu, Zeytin sıkma tesisi izni alıp yaptırdığı havuzlu villa üzerinden Soyer'e yüklendi. Soyer'i şov yapmakla suçlayan Kalyoncu açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Paket Atıksu Arıtma tesisinin 10 Şubat 2015 tarihinde imar plan çalışmalarına başlandığını ve 7 yıldır hala yazışmaların devam ettiğini söylemekte. Fakat Tunç Soyer Gediz Nehri kirliliğine dikkat çekmekteymiş. Dereköy Paket Atıksu Arıtma Tesisinin 3 Aralık 2014 tarihinde, Çambel paket atıksu arıtma tesisi ise 16 Şubat 2015 tarihinde imar plan çalışmalarına başlandığı fakat halen yazışmaların sürdüğünü ifade etmişler. Tunç Soyer ise bunlara bakmayıp Kütahya ve Manisa'da gezi yapıyor. İzmir'in İzmirlinin parasını yetki alanı dışında harcamak yerine planlanma aşamasında dediğin ve nasıl oluyorsa 7 yıldır yazışmalarının bitmediği projelere yönlendirsen nasıl olur. Ayrıca belediyelerin alıcı ortamlarda izleme ve denetleme yetkisi bulunmadığı kanunda da açıktır."

Kalyoncu, "Bakanlıkların görevli olduğu alanlarda sorun varsa uyarı yapmak hakkınız fakat kanunların dışına çıkma hakkınız yok. Tıpkı Menderes'te çöp bertaraf tesisi için ihaleye çıkmadan ÇED raporu alman gerektiği, zeytinyağı sıkma tesisi için izin alıp yüzme havuzlu villa yapmaman gibi. Bunların hepsini yap sonra çık sularda kirlilikten bahset, iklim değişikliğinden, tarımdan, dirençli şehirlerden bahset. Birilerini kandırıyor olabilirsin fakat biz bu yaptığın şovlara aldanmıyoruz. Zeytinyağı sıkma tesisi olarak izin aldığım kaçak villanı yık ve örnek ol." şeklinde çağrıda bulundu.

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