O FETÖ’cünün cezası onandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde "Konya jandarma bölge komutanı" olarak atanan, eski Konya Jandarma Bölge Komutanlığı
kurmay başkanı Mustafa Sakaoğlu
hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile eski yüzbaşı Hüseyin Koç'a verilen 18 yıl hapis cezaları Yargıtay 3
. Ceza Dairesi'nce onandı. Sakaoğlu, darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifi geldikten sonra, "Darbe oldu, beni de bölge komutanı olarak atamışlar. Derhal herkesi asayiş kıyafetli ve silahlı bir şekilde çağırın" emri vermişti.