Son dakika: Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor! ’Dengeli politikamızı sürdüreceğiz’

Son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası canlı yayında konuşuyor. İşte son dakika açıklamaları...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Toplantıda savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar vurgulandı. İki tarafla diyalog kuran nadir ülkelerden biri olduğumuz dile getirildi. Amacımız bir an önce insani koridorların açılması. Dengeli poitikamızı sürdüreceğiz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

ANTALYA'DA RUS VE UKRAYNA ZİRVESİ PLANI!

Her iki Dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz.

9 BİN 653 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Dün itibarıyla Ukrayna'dan 9bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi.

Bize en son tahliye başvurusunda bulunan vatandaşlarımıla Ankara'dan arkadaşlarımız ilgileniyor.

Herson bölgesinde insani koridor açılırsa Batı'ya doğru tahliye etmek kolay olablir. Rusya üzerinden tahliye edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

TÜRK HAVA SAHASININ ÖNEMİ!

Türkiye hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemli