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Giriş Tarihi: 4.3.2022 19:11 Son Güncelleme: 4.3.2022 19:24

Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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