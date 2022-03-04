THY’den HES kodu ve PCR testi bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yurt içi uçuşlarında HES kodu ve aşı sürecini tamamlamış yolculardan istenen PCR test zorunluluklarının kaldırılması üzerine Türk Hava Yolları (THY) yolcularını uygulamaya ilişkin bilgilendirdi.

THY'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığı ifade edilerek uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğunun devam ettiği vurgulandı.

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