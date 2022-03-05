A Haber Ukrayna’da bombalanma anını görüntüledi

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru adım adım ilerliyor. Başkent Kiev'e yakın yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerleyen Rus güçleri bugün sivillerin tahliyesinin gerçekleştiği sırada İrpin bölgesine bir saldırı düzenledi. Saldırı anı A Haber tarafından anbean görüntülendi.

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A Haber ekiplerinin füze saldırısında çok kısa bir süre önce o bölgede yayın yaptığı öğrenildi. Rusya'nın attığı füzelerden bir tanesi A Haber ekibinin 100 metre yakınına düştüğü görüldü. Bombardımanın sivillerin tahliyesi esnasında gerçekleşmesi büyük panik yarattı.

"BULUNDUĞUMUZ NOKTA BİR ANDA CEHENNEME DÖNDÜ"

A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu, füze saldırısının sivillerin tahliye edildiği bir nokta olduğunu ve bölge için stratejik bir nokta olduğunu belirtti. Kavasoğlu bombalanma anını şöyle aktardı: Tam yayını bırakır bırakmaz uçakların havalandığını ve art arda bombalar bıraktığına tanık olduk. Bulunduğumuz nokta bir anda cehenneme döndü. Köprünün üzerine kadar bombardıman devam etti. Askerler bizi uzaklaştırdı. Ama yolda gelmekte olan siviller vardı. Biz güvenli noktaya doğru yola açtık ama o bölgeden an itibarıyla hala dumanların yükseldiğini söyleyebilirim. Bombalamanın devam ettiği bölge sivillerin geçişi için çok önemliydi.

Sivil tahliyelerin gerçekleştiği nokta yani İrpin ve Buşa bölgesinin bombalanmasıyla Rus birliklerinin Kiev'in merkezine de oldukça yakınlaştığı anlaşılıyor.

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