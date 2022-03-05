Adana’daki Ukraynalılar: Bu savaşı çoktan kazandık

Biraz daha yardım rica etmek istiyoruz. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek" diye konuştu.