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Giriş Tarihi: 5.3.2022 15:43

Adana’daki Ukraynalılar: Bu savaşı çoktan kazandık

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’daki Ukraynalılar: Bu savaşı çoktan kazandık

Adana’da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusya’yı protesto etti. Ukraynalı Ganna Grozdonko, “Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin” dedi.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattıkları askeri harekatı protesto etti. Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, "Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek" dedi.

PUTİN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Atatürk Parkı'nda düzenlenen eyleme kentte yaşayan çok sayıda Ukraynalı katılarak savaşta hayatını kaybeden vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Ukrayna Milli Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını okuyan Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, Rusya'nın müdahalesini durdurmasını istedi.

KARADENİZ VE AKDENİZ HAVZASINDA HİSSEDİLECEK

Ukraynalıların Türk halkının desteğini hissettiklerini dile getiren Ganna Grozdenko, "Türkler bizim kardeşlerimizdir. Türkiye Hükümeti'nin Ukrayna'ya yaptığı cömert insanı yardımı için derinden müteşekkiriz.

Biraz daha yardım rica etmek istiyoruz. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek" diye konuştu.

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Adana’daki Ukraynalılar: Bu savaşı çoktan kazandık
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