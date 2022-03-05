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Giriş Tarihi: 5.3.2022 17:13 Son Güncelleme: 5.3.2022 17:14

Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

DHA
Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’yaBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı. saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.
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Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
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