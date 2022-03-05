Bebek’teki restoran ile ilgili iddiaya Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş'ın Bebek semtinde tesettürlü bir kadının, girmek istediği lüks mekana alınmadığı öne sürüldü. Olayın ardından Beşiktaş Kaymakamlığı harekete geçti ve inceleme başlattı.
KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ: İNCELEME BAŞLATILDI
İddiaların ardından Beşiktaş Kaymakamlığı bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtildi. Kaymakamlık öne sürülen iddia ile ilgili inceleme başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.
İlçemiz Bebek mahallesinde bir işletmede gerçekleştiği iddia edilen olay hakkında.👇🏼 @OnderBakan @TC_icisleri @TC_istanbul #Beşiktaş pic.twitter.com/D47GFY1AJP— Beşiktaş Kaymakamlığı (@tcbesiktas_) March 5, 2022