Bebek’teki restoran ile ilgili iddiaya Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş'ın Bebek semtinde tesettürlü bir kadının, girmek istediği lüks mekana alınmadığı öne sürüldü. Olayın ardından Beşiktaş Kaymakamlığı harekete geçti ve inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ: İNCELEME BAŞLATILDI

İddiaların ardından Beşiktaş Kaymakamlığı bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtildi. Kaymakamlık öne sürülen iddia ile ilgili inceleme başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.