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Giriş Tarihi: 5.3.2022 14:16 Son Güncelleme: 5.3.2022 14:25

Bebek'teki restoran ile ilgili iddiaya Kaymakamlıktan açıklama

Bebek’teki restoran ile ilgili iddiaya Kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş'ın Bebek semtinde lüks bir restoranın, tesettürlü bir kadını işletmeye almadığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 'İnceleme yapılmaktadır.' denildi.

Beşiktaş'ın Bebek semtinde tesettürlü bir kadının, girmek istediği lüks mekana alınmadığı öne sürüldü. Olayın ardından Beşiktaş Kaymakamlığı harekete geçti ve inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ: İNCELEME BAŞLATILDI

İddiaların ardından Beşiktaş Kaymakamlığı bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtildi. Kaymakamlık öne sürülen iddia ile ilgili inceleme başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

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Bebek'teki restoran ile ilgili iddiaya Kaymakamlıktan açıklama
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