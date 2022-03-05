Bingöl şehidini toprağa verdi

Tokat'ta askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, Bingöl'de dualarla ebediyete uğurlandı.

Olay, dün Tokat-Niksar yolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Kazada yaralanan 4 askerden Uzman Çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından Şehit Ergin'in naaşı uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şehit Ergin için, Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askerler ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliği'nde toprağa verildi.