Evlat nöbetinde aile sayısı 266’ya ulaştı

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 266'ya yükseldi. 1994'te Dicle Üniversitesi'nde okurken kandırılıp dağa götürülen Güldal Kılıç'ın kardeşi A.K. Manisa'dan eyleme katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Eylem yapan aileler tarafından Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde karşılanan A.K.'nin eyleme katılımıyla birlikte sayı 266'ya yükseldi. PKK tarafından kandırılıp dağa götürülen kardeşinden yıllardır haber alamadıklarını belirten A.K., annelerle birlikte sürdürecekleri eylem sayesinde dağdaki çocukların ailelerine kavuşacağına inandığını söyledi.