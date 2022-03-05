Gemiden kalkıp inebilen SİHA’yla muharebede devrim yapacağız

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Milli Teknoloji Hamlesi Programı'na katıldı. Bayraktar burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
2000'lerin başında İHA'ları kimse bilmezken ilk milli uçuş bilgisayarını geliştirdik. 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2
ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdik. Bu teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliştirebiliyor. En gelişmiş teknolojiye sahibiz. Türkiye öğrenilmiş çaresizliği üzerinden atmaya başladı. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sesimizin gür çıkmasını istiyorsak kuvvetli olmalıyız. Yarışa arkadan girdiğinizde yetişmeniz çok zor.
Türkiye'yi tam bağımsız kılmak için çalışıyoruz. Bayraktar TB2 SİHA'lar filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak.