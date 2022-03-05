Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgalinin 9'uncu gününde savaştan kaçanlar Türkiye
'ye sığınıyor. 11 bini aşkın Türk vatandaşının yurda güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanırken, Ukrayna'dan da farklı milletlerden savaş mağdurları sınırımıza geliyor. SABAH, gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sınırdan giriş yapan sivilleri karşıladı. Onlardan biri de Azerbaycanlı Nahid Babahiv. Terzi Babahiv Kiev
'deki evleri bombalanınca ablası, eniştesi. kardeşleri ve üç yaşındaki ikiz yeğenlerini alarak sığınağa girdi. Babahiv, "Hayatımız bir günde değişti. Erdoğan, Allah senden razı olsun. Yine garipleri yalnız bırakmadın. Sen dünyada teksin" diyor.
Babahiv'in ablası Aysel Novruzova'nın evi de bombayla küle dönmüş. Günlerce sığınakta kaldığını söyleyen Novruzova, "İkiz çocuklarım çok korktu. Rus askerleri onlara bile silah tuttu. Azerbaycan'da akrabalarımız var, onların yanına gideceğiz" diye konuştu. Alina Shvydka ise "Savaşın başladığına bile inanamadık. Annem ve üvey babam İstanbul
'da yaşıyor. Türkiye'yi çok seviyorum. Bize kapılarını kapatmadı. Türkiye ikinci vatanım. Lütfen savaş bitsin, lütfen" dedi. Tayar Ahmedov ise "Ben, eşim ve üç çocuğum Dinyeper'de sığınakta kalıyorduk. Bomba ve çatışma seslerinden uyumak imkânsız. Sığınakta yemek yiyemiyorduk. Marketlerde hiçbir şey kalmamıştı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
BİR ŞEKER, BİR TOP, ÇOCUK İÇİN YÜREK DOLUSU MUTLULUK DEMEK
Aysel Novruzova'nın 3 yaşındaki ikiz çocukları Hüseyin ve Zeynep, bomba seslerinin şokunu hâlâ yaşıyorlar ve günlerdir doğru dürüst yemek yememişlerdi. Şeker verdiğimiz, birlikte top oynadığımız iki çocuk minik yüreklerinde hemen mutluluğa yer açtı.
SAVAŞTAN KAÇTI TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPTI
Bombalamanın başladığı 24 Şubat'ta, Kiev'den kaçarak eşi Oğuz Kara'yla birlikte Türkiye'ye gelen Yevheniia Kara, Aydın'da kızı Mira'yı dünyaya getirdi. Ukraynalı anne ve eşi Türkiye'ye teşekkür etti.