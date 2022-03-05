İlber Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili A Haber televizyonuna özel bir röportaj veren Prof.Dr. İlber Ortaylı, Rusya'nın Kuzey Karadeniz'de bir hakimiyet sağlamasının muhtemel olduğunu, Güney Karadeniz'in hakiminin de Türkiye olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Rusya - Ukrayna savaşı açıklaması "Türkiye'nin pozisyonu daha da..."
Ortaylı, iki gücün Karadeniz'de birbirini tanıyarak süreci yönetmesinin iyi olacağını belirtti, "Güney Karadeniz Türklerin kontrolünde kalırsa huzur olur. Doğu Akdeniz'de de Türklerin bahri hakimliğinin tanınması gerekir. Burası bizim yaşadığımız yerdir." dedi. Ortaylı, savaş sonrası oluşacak yeni dengeye dikkat çekti, " Sonunda ne olur bilmiyorum. Ama Türkiye'nin pozisyonu daha da kuvvetlenecek. Bunu herkesin tanıması lazım. Başka türlü denge tesis edilemez." dedi.
"BUNU SADECE PUTİN SÖYLEMİYOR, UKRAYNA TARAFINDA DA SAVUNUCULARI VARDI"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'Rusya-Ukrayna tek halktır' çıkışını değerlendiren Ortaylı şunları söyledi:
Ukrayna ve Rusya bunlar aynı millet, aynı vatan. Bu çok yaygın bir görüştür. Bunu sadece Putin söylemiyor. Bu bir ifade tarzı. Böyle bir zihniyet vardı, Ukrayna'da da taraftarları vardı. Bu şimdi tamamen değişti. İki dilli bir memleket. Bu savaş maalesef, Ukrayna-Rusya kombinasyonunu ortadan kaldıracak. İki tarafta da bunun tesirleri var. Rusya belki daha çok uzaklaşacak bunlara. Bir kısmı da bunu kabul edecek. Ukrayna'da ise millet, 'Bunlarla oturulmaz' demeye başlayacak. Slav milletler arasında, Polonya-Rusya çatışmasından sonra gelen ikincisi. Çok şiddetli bir gerilim yaşanır.
"KARADENİZ'DE İKİ DEVLETİN BİRBİRİNİ TANIMASI GEREKİR"
Rusya'nın Kuzey Karadeniz'deki hakimeyet alanının genişlediğine dikkat çeken Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü:
Karadeniz kıyılarına Rusya şu veya bu şekilde giriyor. Kuzey Karadeniz kıyıları, Gürcistan'a kadar Rusya'nın kontrolüne girecek gibi anlaşılıyor. Güney bizdedir. Bu iki kuvvet Karadeniz'i iyi paylaşmayı başarırsa bana göre iyi olur. Kuzey Karadeniz'de Rusya yerleşecek olsa bile, ki öyle görünüyor. Bu ne kadar gider belli değil. Karadeniz'i paylaşan iki kuvvetin arasında bir anlaşma olması lazım, yani birbirlerini tanımaları gerekir. Türkiye tarafından bir mesele çıkmaz. Rusya'nın bunu anlaması lazım. Doğu Akdeniz denen bölgede bahri hakimiyette Türkler öne geçtiler. Bütün Batı bunu önlemeye çalıştı. 16'ncı asrı yaşamak istemiyoruz diyorlar. Yeni dünyada küçük Asya'ya hakim olduğu, denizlerini korumakta olduğu dönemde kıta sahanluğu ile önünün kesilmesi söz konusu değildir. Bu bir hegamonya meselesi değil, yaşam meselesidir. Güney Karadeniz Türklerin kontrolünde kalırsa huzur olur. Doğu Akdeniz'de de Türklerin bahri hakimliğinin tanınması gerekir. Burası bizim yaşadığımız yerdir.
"BAŞKA TÜRLÜ DENGE TESİS EDİLEMEZ"
Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Ortaylı, "Rusya'nın tavrını etkiliyor. Sinirli bir yapının içine girdiler. Sonunda ne olur bilmiyorum. Ama Türkiye'nin pozisyonu daha da kuvvetlenecek. Bunu herkesin tanıması lazım. Başka türlü denge tesis edilemez." dedi.