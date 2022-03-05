İlber Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez

"KARADENİZ'DE İKİ DEVLETİN BİRBİRİNİ TANIMASI GEREKİR"

Rusya'nın Kuzey Karadeniz'deki hakimeyet alanının genişlediğine dikkat çeken Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

Karadeniz kıyılarına Rusya şu veya bu şekilde giriyor. Kuzey Karadeniz kıyıları, Gürcistan'a kadar Rusya'nın kontrolüne girecek gibi anlaşılıyor. Güney bizdedir. Bu iki kuvvet Karadeniz'i iyi paylaşmayı başarırsa bana göre iyi olur. Kuzey Karadeniz'de Rusya yerleşecek olsa bile, ki öyle görünüyor. Bu ne kadar gider belli değil. Karadeniz'i paylaşan iki kuvvetin arasında bir anlaşma olması lazım, yani birbirlerini tanımaları gerekir. Türkiye tarafından bir mesele çıkmaz. Rusya'nın bunu anlaması lazım. Doğu Akdeniz denen bölgede bahri hakimiyette Türkler öne geçtiler. Bütün Batı bunu önlemeye çalıştı. 16'ncı asrı yaşamak istemiyoruz diyorlar. Yeni dünyada küçük Asya'ya hakim olduğu, denizlerini korumakta olduğu dönemde kıta sahanluğu ile önünün kesilmesi söz konusu değildir. Bu bir hegamonya meselesi değil, yaşam meselesidir. Güney Karadeniz Türklerin kontrolünde kalırsa huzur olur. Doğu Akdeniz'de de Türklerin bahri hakimliğinin tanınması gerekir. Burası bizim yaşadığımız yerdir.