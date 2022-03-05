“Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” kitap serisi tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 8 ciltlik "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" serisinin ikinci dört cildinin yayımlanması münasebetiyle İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" kitap serisinin tanıtım toplantısına organizeyi gerçekleştiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kitapların Editörlüğünü yapan Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve kitaba katkıta bulunan yazarlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 8 ciltlik "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" serisinin 80 yıldaki gelişmelere fayda sağlayacağını belirterek, "8 ciltten oluşan "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" cildi bilim insanlarının fikirleriyle oluşmuştur. Dünyanın dörtbir tarafındaki öğrencileri burslandırıyoruz. Dışişleri Bakanlığının hizmetleri gibi bizlerde dünyanın dört bir tarafında yurdışında yaşayan vatandaşlarımız ve akraba toplulukları için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu hazırlanan kitap 80 yıldaki gelişmelere fayda sağlayacaktır. Bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanmıştır" dedi.



Kitabın hazırlanışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Editör Prof. Dr. Lütfü Sunar, "2018 yılında bu kitabın hazırlanması gündeme geldi. 8 cilt yaptık hedef olarakta 10 cilt yapmaya karar verdik. Bu kitap serisinde son 50 yıla odaklandık. Batının değil Müslümanın çağdaş düşüncelerini ele aldık. Sadece dini ve idolojik anlamda değil hayata dair her düşünceyi ve bilimi kapsamaktadır. Dünyanın farklı bölgelerindeki Türkiye ile birlikte Mısır, İran, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Batıyı ele aldık. Dünyanın farklı bölgelerindeki yazarlara ve uzmanlara yazdırdık. 24 ülkeden bir çok yazar bu kitapta farklı konuları ele aldı" dedi.



"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" kitabının tanıtım toplantısına katılan Diyanet eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Böyle bir eserle ülkemiz ve akraba topluluklarına sevinç taşımaktadır. Dünyamıza yeni giren gönül coğrafyası kavramı ile suni sınırları tanımayan gönüllerle birbirine bağlı coğrafyalardaki yaşayanlardır. Gönül coğrafyasını Cumhurbaşkanımız kaybolan kültürü ve ülkeleri birleştirerek ziyaret ederek gerçekleştirmiştir. TİKA, Yunus Emre ve Vakıflar Müdürlüğü'nün çalışmaları ile daha da güçlendirilmiştir. Coğrafyalara büyük hizmetler götürmüşlerdir. Bu eser bir fikir coğrafyasıdır. Bu eserler uzun yıllar ayrı yaşayan Müslüman topluluklarının gönül birleşimidir" dedi.