Reklam panosu için korkulukları söktüler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Anadolu Cddesi üzerindeki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan köprünün korkulukları söküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla bölgeye plastik şerit çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ile birlikte AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından alınan sözde önlemin fotolarını paylaşarak Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Hızal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin insan yaşamına verdiği değer bu. Rabbim çocuklarımızı muhafaza etsin" dedi.

İlk başlarda köprü korkuluklarının sağlamlaştırılması için yapıldığı sanılan düzenlemenin altından Başkan Soyer'in PR çalışması çıktı. Ekiplerin köprü korkuluklarını reklam panosu yerleştirmek için söktükleri ortaya çıktı.

KORKULUK GİTTİ PLASTİK ŞERİT GELDİ

Kentin dört bir yanındaki yeşil alanları ve orta refüjleri reklam raketleri ile dolduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Karşıyaka girişinde sırf PR çalışması yapmak için vatandaşın canını hiçe saydı.

Kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Anadolu Caddesini Karşıyaka'ya bağlayan Alaybey Karayolu Taşıt Üst Geçidinde dün akşam saatlerinde belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında üst geçidin Anadolu Caddesi'ne bakan bölümündeki korkuluklar söküldü. Ardından da karşıdan karşıya geçmek için karayolu taşıt üst geçidinde kendilerine ayrılan bölümü kullanan yayalar aşağı düşmesin diye de polis tarafından olay yerlerine sivil vatandaşların girmesini önlemek için çekilen plastik şeritten çekildi. Görenleri hayrete düşüren düzenleme bu kadar da olmaz dedirtti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

"RABBİM ÇOCUKLARIMIZI MUHAFAZA ETSİN"

İnsan hayatını hiçe sayan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür hızal yaşananlara tepki gösterdi. Twektter adresinden konuya ilişkin açıklama yapan Hızal paylaşımın altına; "İzmir Bayraklı'da bir üst geçit. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. CHP'nin insan yaşamına verdiği değer bu. Can güvenliği anlayışı bu. Rabbim çocuklarımızı muhafaza etsin." İfadelerine yer verdi. Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Paylaşımltına yorum yapan çok sayıda kullanıcı belediye ekiplerince alınan sözde önleme tepki gösterdi.

MEĞERSE REKLAM PANOSUYMUŞ

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte dün gece fotoğrafların çekildiği karayolu taşıt üst geçidinin bulunduğu yere giden SABAH ilk başlarda köprü korkuluklarının sağlamlaştırılması için yapıldığı düşünülen çalışmanın aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PR çalışmasının bir parçası olduğunu gördü. Belediye ekiplerinin söktükleri korkulukların yerine devasa bir reklam panosu yerleştirdikleri gözlendi.

MERDİVENLERİ DE KAPATMIŞ

Çarpıklıklar bununla da sınırlı kalmadı. Sırf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu reklam panosunu köprü korkuluklarına yerleştirebilmek için Anadolu Caddesi'nden karayolu taşıt üst geçidine çıkan merdivenlerin 4'te 3'ünün de reklam panosu ile kapatılmış olduğu gözlendi. SABAH'a konuşan AK Partili Özgür Hızal reklam panosu için yoldan geçen vatandaşların hayatının hiçe sayılmasını skandal olarak nitelendirdi. "İzmir'in klasik bir PR ve reklam belediyeciliği anlayışı ile yönetildiğini bir kez daha gördük." Diyen Hızal; "O kadar abarttılar Reklam ve PR çalışması için İzmirlinin can güvenliğini dahi hiçe sayacak noktaya geldiler. Söyleyecek çok şey var ama fotoğraflar zaten her şeyi anlatıyor. Takdir İzmirli hemşehrilerimizin" diye konuştu.