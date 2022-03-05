Saldırıda yaralanan A Haber yayın koordinatörü ameliyat olacak

Ukrayna
'da saldırıya uğrayan A News Yayın Koordinatörü ve A Haber
Dış Haber Koordinatörü Orhan Sali'nin kaburgasında ve elinde kırılmalar olduğu tespit edildi. Türkiye'ye gelen Sali, ameliyat olacak. Sali, "Lviv
'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Burada kimin ne olduğu belli değil. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi kırıldı" demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.