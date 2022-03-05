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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Saldırıda yaralanan A Haber yayın koordinatörü ameliyat olacak

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Saldırıda yaralanan A Haber yayın koordinatörü ameliyat olacak
Ukrayna'da saldırıya uğrayan A News Yayın Koordinatörü ve A Haber Dış Haber Koordinatörü Orhan Sali'nin kaburgasında ve elinde kırılmalar olduğu tespit edildi. Türkiye'ye gelen Sali, ameliyat olacak. Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Burada kimin ne olduğu belli değil. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi kırıldı" demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Saldırıda yaralanan A Haber yayın koordinatörü ameliyat olacak
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