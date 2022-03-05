Son Türk çıkmadan buradan ayrılmam

İki bine yakın Türk'ün Ukrayna
'dan tahliyesine yardımcı olan, 400'e yakın Türk'ü kendine ait alanlarda ve akrabalarının evinde ağırlayan gönüllü kahraman İsa Çelebi, SABAH'a konuştu: Bir kargo şirketinde yönetim kurulu üyesiyim. Burada araçlarımız vardı. Kim geldiyse arabalarımızla Moldova sınırına götürdüm. Burada ticaretle uğraşıyorum, eşim buralı, torunlarım var. Korkuyoruz ama ben, son Türk buradan çıkmadan ayrılmam.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da sosyal medya mesajında "Milletimizin insani yönünü yaşatan nice İsa ağabeylerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.