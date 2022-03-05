‘Şov yapmayı bırak, önce kaçak villanı yık’

MHP İzmir
Milletvekili Hasan Kalyoncu, elektrik enerjisi elde etmek amacıyla zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerinin yapımına izin veren yönetmeliği yargıya taşıyacaklarını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
'e, "Birilerini kandırıyor olabilirsin fakat biz bu yaptığın şovlara aldanmıyoruz. Zeytinyağı
sıkma tesisi olarak izin aldığın kaçak villanı yık ve örnek ol" diyerek yüklendi.
Soyer'in 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili sözlerine tepki gösteren Kalyoncu, Soyer'in Gediz Nehri gezisi, Menderes
'te yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi ve Seferihisar
'da 22 dönümlük zeytinliğe 'sıkma tesisi ve sulama havuzu' yaptırma izni alıp, havuzlu villa yaptırmasını hatırlatarak tepki gösterdi.
İHALESİZ ÇED RAPORU
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Soyer'i şov yapmakla suçlayarak, "Belediyelerin alıcı ortamlarda izleme ve denetleme yetkisi bulunmadığı kanunda da açıktır. Bakanlıkların görevli olduğu alanlarda sorun varsa uyarı yapmak hakkınız var fakat kanunların dışına çıkma hakkınız yok. Tıpkı Menderes'te çöp bertaraf tesisi için ihaleye çıkmadan ÇED raporu alman gerektiği, zeytinyağı sıkma tesisi için izin alıp yüzme havuzlu villa yapmaman gibi. Bunların hepsini yap, sonra çık sularda kirlilikten bahset, iklim değişikliğinden, tarımdan, dirençli şehirlerden bahset. Birilerini kandırıyor olabilirsin fakat biz bu yaptığın şovlara aldanmıyoruz. Zeytinyağı sıkma tesisi olarak izin aldığın kaçak villanı yık ve örnek ol" ifadelerine yer verdi.