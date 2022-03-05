Türkiye’yi kadınlar ileriye taşıyacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi
'nin ev sahipliğinde düzenlenen İhracatı Güçlü Kadınları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.
Programda konuşan Emine Erdoğan, kadınların ülke gelişimindeki rollerinin öneminin altını çizerek, "Bizim 2023 hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz. Kız çocuklarının akademik hayata katılımından kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar her adım, geleceğimize tutulan bir ışıktır. Hükümetimizin kadınlarla ilgili reform niteliğinde düzenlemeleri var. Bu bakış açısı, umuyorum ki, özel sektör ve tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış haline gelir. Yani hepimiz, kadın gücüne yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğu hususunda hemfikir olmalıyız" dedi. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi.
Üreten kadın deyince aklımıza hep 'çalışan kadın' geliyor. Evinde, tarlasında, kendi atölyesinde sabahtan akşama kadar çocukları, ailesi, yuvası için gayret gösteren nice kadınımız var. Onların bu çabalarını yok saymak mümkün mü? Ben özellikle ev kadınının emeğini çok kıymetli buluyor ve alkışlıyorum. Çalışan-çalışmayan kadın ayrımının bu büyük emeğe saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Hayatını çocuklarının gelişimine adamış, ailesine emek veren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum.
Milli Teknoloji hamlemizin aldığı yol ortada gençlerimiz teknolojiye büyük ilgi duyuyor ve başarılarımız onlarda büyük bir özgüvene dönüşüyor. Bu ivmede artan bir hızla kız çocuklarımızı da görmek istiyoruz.
KADINLARA DAHA ÇOK ALAN AÇMALI
Kadınların eğitimden istihdama kadar her alanda desteklenmesini sağlayacak en önemli bir diğer unsur karar alma mekanizmalarında yer almalarıdır. Bu, her ülke için kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşmalarında birincil koşuldur. Bugün ülkemizde kadınlar, eğitim, çalışma ve kamusal hayatta, asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Bu kadın haklarına dair önemli bir kazanım olduğu kadar, geniş çerçevede insan haklarının teslim edilmesidir. Şimdi, böyle adaletli bir zeminde, kadınlara daha çok alan açmalı ve bu sayede ülkemizi daha ileri taşımalıyız. Evinden çalışmak isteyen, yarı zamanlı iş tercih eden tüm kadınların tercihlerine saygı duymalı ve onlara alternatif iş modelleri sunmalıyız
Hükümetimizin bu konuda çok güzel çalışmaları oldu. Cinsiyet adaleti temelinde politikalar üretti. Bu yaklaşımın tüm sektörlerde hâkim olması gerekiyor. Umuyorum tüm sektörlerde çalışma hayatı ile aile hayatı arasındaki hassas dengeyi bozmayan teraziler kurulur. İş ve ailenin çatışan iki alan olmasının önüne ancak böyle geçebiliriz.