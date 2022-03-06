Aliyev, Çavuşoğlu’nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel
temaslarının ardından çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün Türkiye-Azerbaycan müttefik ilişkilerinin gelecekteki gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Üç ay sonra Şuşa Deklarasyonu'nun birinci yıldönümünü kutlayacaklarını belirten Aliyev, "Bu tarihi bir belgedir. Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her zaman ittifak düzeyinde olmuştur ve ittifak halklarımızın kalbindedir. Bunu geçen yıl Şuşa'da teyit ettik" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Şuşa Beyannamesi'nin gerçekten de "bir millet iki devlete" yakışan şekilde yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile de görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.