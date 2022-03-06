Biri polis 2 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN
'IN Kahta
ilçesinde kaza yerinde inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru polis memuru Eyüp Saz (26), şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saz'ın, önceki gece yaşanan bir trafik kazasına müdahale için olay yerine gittiği, bu sırada kaza yerine süratle gelen Mehmet Reşat Durmuş
(40) idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Saz için Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin naaşı Kahramanmaraş Onikişubat
ilçesi Şahinkayası beldesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Elmaderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.